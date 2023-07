RWD Molenbeek vs Genk – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 27 luglio 2023) Dopo aver conquistato il primo trofeo nazionale nella storia del club la scorsa stagione, l’RWDaprirà la sua campagna di Lega Pro belga ospitando ilper la prima volta questo sabato 29 luglio allo stadio Edmond Machtens di-Saint-Jean. Nel 2022-23 ilha conquistato la Challenger Pro League e la promozione in massima serie, finendo un punto sopra il Beveren in classifica, mentre il KRC è stato a un passo dal vincere la Pro League belga la scorsa stagione, subendo un gol in extremis dal Royal Antwerp in un pareggio per 2-2, venendo eliminato per un solo punto nei playoff. Il calcio di inzio di RWDvsè previsto alle 20:45 Anteprima della partita RWDvsa che punto sono le due ...