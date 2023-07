Rutelli | Andrea Purgatori era inesauribile | se ne è andato troppo giovane

(Di giovedì 27 luglio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 27 luglio 2023 “era. E a partire dalle battaglie civili fatte insieme da ragazzi fino alle attività più recenti. Non era solo un amico, ma era una persona in battaglia quotidiana per la verità e la libertà. Aveva una versatilità umana, civile, politica ma soprattutto da giornalista di inchiesta che ci mancherà. Perché questa sua vitalità sarebbe potuta continuare, è morto”, le parole di Francesco, ex sindaco di Roma, in occasione della camera ardente di, presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Tra i presenti per rendere omaggio a Purgatori: Pietro Orlandi, con il quale ha condiviso un lungo percorso, Francesco, Roberto Scarpinato e Sigfrido Ranucci. Di Luca Pellegrini...Il ricordo il Francescoera inesauribile, in idee e creatività , a partire dalle idee di quando eravamo ragazzi. Non era solo un amico , ho avuto la gioia di sposarlo, qui, in ...Dello stesso tenore le parole diLa Torre , rappresentante dell'Istituto superiore Mario, intervistato da La Repubblica : "L'antimafia della 'fuffa' è quella delle passerelle dei ...

Pietro Orlandi e molti personaggi del mondo della politica hanno ricordato Andrea Purgatori nel giorno della camera ardente in Campidoglio.Le ultime notizie e gli aggiornamenti sull'indagine per omicidio colposo aperta dopo la morte di Andrea Purgatori, avvenuta il 19 luglio 2023 dopo una breve malattia fulminante in una clinica romana.