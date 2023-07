Russia-Africa | vertice a San Pietroburgo

(Di giovedì 27 luglio 2023) Dopo aver bloccato le esportazioni di grano dell’Ucraina, Mosca proverà a presentarsi come l’amica dell’al. Tuttavia alcuni leaderni considerano la sospensione “una pugnalata alla schiena”. La sicurezza alimentare e il futuro del gruppo mercenario Wagner nei Paesini dovrebbero essere in cima all’agenda deldi Sana San

Due terzi dei leader dei Paesi africani si sono rifiutati di partecipare al summit, come boicottaggio nei confronti di Vladimir Putin e della guerra in Ucraina. Su 54 ...Due terzi dei leader dei Paesi africani si sono rifiutati di partecipare al summit, come boicottaggio nei confronti di Vladimir Putin e della guerra in Ucraina. Su 54 ...Nel bilaterale, comunica una nota dell'amministrazione, "discuteranno gli interessi strategici comuni, tra cui il sostegno all'Ucraina contro l'aggressione della, gli sviluppi in Norde ...

Summit Russia-Africa: Putin e la geopolitica del grano Focus on Africa

Dopo aver bloccato le esportazioni di grano dell'Ucraina, Mosca proverà a presentarsi come l'amica dell'Africa al vertice Russia-Africa.Mosca potrebbe ricorrere a provocazioni e colpire navi civili nel Mar Nero per incolpare l'Ucraina, avverte Kiev. La Nato aumenterà la vigilanza nella regione, assicura Stoltenberg. Oggi ...