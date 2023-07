(Di giovedì 27 luglio 2023)inA, ilpuò mettere le mani su un obiettivo last minute., può arrivare subito. In attesa di capire se arriverà il grande big, ilsi concentra sulle classiche opportunità di mercato che possono capitare in qualsiasi momento. E in questo senso, sembra che qualcosa si sia mosso Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Secondo quanto riportato dal personale militare, dovrebbe essere stata l'di un manicotto per la refrigerazione della cella frigo di bordo a provocare il consistente imbarco di ...Individuata la causa del guasto, probabilmente l'di un manicotto per la refrigerazione della cella frigo di bordo, il problema è stato risolto e il motopeschereccio è stato ...Secondo quanto riportato dal personale militare, dovrebbe essere stata l'di un manicotto per la refrigerazione della cella frigo di bordo a provocare il consistente imbarco di ...

Rottura improvvisa, il big è sul mercato! Napoli, occasione d’oro in Serie A Sport News.eu

Sul posto, a circa 10 miglia nautiche al largo di Pescara, sono intervenute due motovedette della Guardia costiera e alcuni pescherecci presenti in zona. Il personale della guardia costiera ha portato ...L’attaccante belga è rientrato al Chelsea dopo il prestito all’Inter e lavora per trovare una nuova sistemazione La rottura improvvisa delle trattative con l’Inter ha rimesso in discussione… Leggi ...