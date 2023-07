Roma | Renato Sanches spinge per raggiungere Mourinho

Commenta per primoSanches, Wijnaldum e Paredes . Tre esuberi del Paris Saint Germain tutti e tre proposti da agenti e intermediari alla. Il club giallorosso sta spingendo per il centrocampista portoghese ...Lasembra pronta ad abbracciare un nuovo centrocampista. I giallorossi infatti sembrano sempre più vicini aSanches. Il giocatore portoghese, dopo un paio di campionati di ottimo livello con ...Sanches conte le ultime ore con la la maglia del Paris Saint Germain . Come anticipato da ... il centrocampista portoghese è ormai a un passo dalla. Oggi, infatti, Sanches non si è ...

Roma, Renato Sanches non si allena col Psg ed è pronto per Mourinho: la situazione Calciomercato.com

Il mercato della Roma va a rilento e i nomi di cui si parlava in ottica entrate iniziano sfumare. L'ultimo il caso è quello di Sabitzer, che ieri è stato ufficializzato dal Borussia Dortumnd. Adesso i ...