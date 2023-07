Roma | l’Uefa respinge il ricorso | Mourinho salterà quattro partite per squalifica

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tramite un comunicato ufficiale, la Commissione d’Appello UEFA ha reso note le decisioni prese in merito ai vari ricorsi presentati dai club. La notizia principale riguarda ildella, che è stato rigettato e di conseguenza è stata confermata la decisione presa originariamente il 21 giugno. Ciò vuol dire che Joséperle primedel girone di Europa League 2023/2024. Il tecnico portoghese paga “un linguaggio offensivo rivolto a un ufficiale di gara” in occasione della finale dello scorso anno contro il Siviglia. L’unicoparzialmente accolto è stato quello del Bayer Leverkusen. Di seguito la sanzione per il club tedesco: “Ammenda di € 30.000 e chiusura parziale dello stadio del Bayer 04 ...

