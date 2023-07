Roma | la Uefa respinge il ricorso per la squalifica di Mourinho

Bocciato il ricorso dellaall': restano confermate le 4 giornate di squalifica per José Mourinho dopo le proteste (in campo e nel sotteraneo dello stadio) contro l'arbitro Taylor durante e dopo la finale di Europa ...11/06/2021 - Euro 2020 / Turchia - Italia / foto/ Image Sport nella foto: Roberto Mancini - Gabriele Oriali - Alberico Evani - Gianluca Vialli La Gazzetta dello Sport intervista Alberico '...Commenta per primo Dopo un giugno esaltante, il mercato dellasembra aver frenato di botto di fronte ai pericoli legati ai paletti. A breve però i giallorossi dovranno chiudere per almeno due colpi: l'attaccante e la mezz'ala. Dopo l'arrivo di Pinto in ...

Roma, respinto il ricorso alla UEFA per José Mourinho: il tecnico salterà 4 gare europee TUTTO mercato WEB

La società con sede a Nyon ha deciso di non accogliere il ricorso giallorosso. Lo Special One dovrà quindi scontare 4 giornate di squalifica in Europa ...Nel pieno di bollente mercato estivo in casa Roma tiene sempre banco la delicata questione sul rinnovo di Paulo Dybala. La clausola rescissoria dell’argentino, che gli permetterebbe di liberarsi a sol ...