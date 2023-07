Rocca al Secolo | “Ho dedicato i primi mesi alle emergenze | ora lavoro per il futuro del Lazio”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 27 luglio 2023) Francesco, avvocato penalista, manager sanitario, uomo della Protezione Civile e presidente dalla Croce Rossa, è dal 2 marzo al governo della Regione. Negli interventi dispiccano alcune parole chiave: ascolto, dialogo, programmazione, dignità, concretezza, visione,. In questa intervista alle andiamo ad analizzare una per una. Presidente, la parola “ascolto” nelle sue dichiarazioni è quasi sempre seguita da “dialogo”. Una scelta non casuale… «La mia storia personale è fatta di ascolto e dialogo: come manager sanitario prima – a 37 anni ero già alla guida dell’Ospedale Sant’Andrea – e poi al timone dell’Organizzazione umanitaria più grande del mondo (la Croce Rossa Internazionale), non avrei potuto ottenere certi risultati se non avessi ascoltato ...