Roberto Saviano | cinico bersaglio della destra

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il programma diInsider, faccia a faccia con il crimine – quattro puntate già registrate – non sarà trasmesso dalla Rai. L’intellettuale e saggista antimafia, che vive da first appeared on il manifesto.

Sergio avrebbe dovuto ignorare le lamentele del Pd su Facci e così avrebbe potuto ignorare quelle della Lega su. In questo modo invece si è infilato in un vicolo cieco da cui sarà ...fuori dalla Rai Secondo Vittorio Sgarbi è una decisione giusta, persino salomonica. 'Se avesse fatto il programma, a quel punto doveva farlo anche Filippo Facci . Quindi, come minimo, pari e patta'. Il sottosegretario alla Cultura Sgarbi ha commentato così all'Adnkronos la notizia della ...'Se avesse fatto il programma, a quel punto doveva farlo anche Filippo Facci. Quindi, come minimo, pari e patta'. A dirlo all'Adnkronos è il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, che commenta così la ...

La Rai taglia il programma di Saviano. Roberto Sergio: "Una scelta aziendale" Il Riformista

Buongiorno. Cominciamo con la testimonianza di un catanese, Giorgio Morabito, che rende bene la situazione in Sicilia (per fortuna in via ...Saviano fuori dalla Rai e Don Ciotti attaccato da Salvini, il commento di Tomaso Montanari: "Intolleranza al dissenso che non controbatte argomentando come si fa in democrazia ma lo fa con degli insul ...