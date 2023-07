Robert De Niro in visita al Museo del Tesoro di San Gennaro

(Di giovedì 27 luglio 2023) Un’ospite speciale inaldi SanDe, in vacanza con la famiglia in costiera e a Napoli, nel pomeriggio di martedì (25 luglio) ha esplorato le bellezze del centro storico e ha fatto tappa aldeldi Sandedicato al Santo Patrono. Accompagnato in un tour speciale da Chiara della Noce, guida del complesso museale, ha iniziato ladalla Real Cappella del, gioiello di arte barocca all’interno del Duomo di Napoli, che custodisce le ampolle con il sangue di Sane il busto con le ossa del Santo, ove si trova la più grande collezione di argenti al mondo. Ha poi potuto ammirare all’interno della sua collezione di ...

Continua il tour nel centro antico della città del divo ...Solo pochi giorni fa era salita alla ribalta per la visita diDenella sua attività per assaggiare i famosi fiocchi di neve. Ma oggi, la pasticceria Poppella torna a far parlare di sé per motivi molto diversi. Siamo nel rione Sanità e il personale ...Se appena due giorni fa, il 25 luglio, il suo punto vendita è salito alle cronache per la visita diDe, oggi il pasticcere si è svegliato con la notizia di essere stato denunciato. Il ...Tappa al Centro storico di Napoli per Robert De Niro, giunto da alcuni giorni nel Golfo con la famiglia. La star ha visitato anche il Duomo, e in particolare il Museo del Tesoro di San Gennaro.Napoli si riconferma la meta turistica più scelta da tutto il mondo e, tra i tanti turisti, quest'anno anche Robert De Niro ha scelto la città partenopea per godersi ...