River Plate-Racing Club sabato 29 luglio 2023 ore 02 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 27 luglio 2023) Con il titolo della Liga Profesional ormai in tasca, ilospita il, tre giorni prima dell’andata degli Ottavi di Finale di Copa Libertadores contro i brasiliani dell’Internacional. La Academia invece scenderà in campo giovedì in Colombia contro l’Atletico Nacional. Il Millionario ha vinto gli ultimi dieci incontri di campionato giocati al InfoBetting: Scommesse Sportive e

Commenta per primo La Fiorentina piomba su Lucas Beltran, centravanti dela lungo seguito dal DS Nicolas Burdisso. Il suo eventuale arrivo, scrive La Nazione, non sarebbe però per forza vincolato alla cessione di un attaccante. In particolare, il presidente ...Calda anche la pista che vede la Fiorentina sulle tracce di Lucas Beltran , attaccante 2001 delfresco di titolo nazionale. 43 presenze nella passata stagione e 14 reti all'attivo. Per il ...Si tratta di Lucas Beltran , centravanti classe 2001 in forza ale il cui nome è stato accostato proprio oggi alla Viola. Un vichingo, come detto, perché è proprio così che viene ...

IND. FI.IT - Conferme su Beltran: intermediari a lavoro per abbassare la richiesta del River e i dettagli sulla clausola Fiorentina.it

Il ct della Nazionale pensa all'attaccante classe 2001 di proprietà del River Plate: su di lui c'è anche l'interesse della Fiorentina.Numeri e prestazioni che hanno attirato l'attenzione della Fiorentina, ma anche del ct Mancini con la FIGC che ha preso informazioni per un'eventuale convocazione dell'attaccante cordobese. Beltran è ...