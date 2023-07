Rissa tra mamme durante la proiezione di “Barbie” video in un cinema brasiliano | polizia in sala

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 27 luglio 2023) Ai botteghini spopola, inentusiasma, pure troppo, a giudicare da quanto accaduto in undoveladel film “” è scoppiata una violentatradi ragazzine che erano state accompagnate per lo spettacolo pomeridiano. “” sta diventando il film di maggior successo del 2023 con incassi superiori ai 300 milioni di dollari e sgna anche il miglior debutto per una regista donna, Greta Gerwig, che ha diretto il film: un successo enorme, anche in Italia, ma è in Brasile che è accaduto il fattaccio,i titoli di coda. La discussione è stata causata presumibilmente dalle lamentele della vittima che aveva segnalato la presenza di una minore in...