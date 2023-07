Rissa con armi da fuoco a Milano | 14 arresti

Tutto parte da una violentanumerose persone el'uso di armi da fuoco, la notte tra il 6 e il 7 aprile in via Costantino Baroni, al confineil Comune di Rozzano. Tutto parte da una ...... stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari, nei confronti di 14 persone, tra italiani, magrebini e albanesi, accusati di, lesioni gravi e aggravate, po...Le immagini dellamachete e colpi d'arma da fuoco, avvenuta lo scorso Aprile tra il quartiere Gratosoglio a Milano e il Comune di Rozzano (MI): la Polizia di Stato arresta 14 persone, destinatarie di ...

Milano, rissa con armi da fuoco e lesioni aggravate: 14 arresti TGCOM

Manette per italiani, magrebini e albanesi, "gravemente indiziati" dei reati di rissa, lesioni gravi e aggravate, porto abusivo di arma da sparo e esplosioni pericolose in luogo pubblico: la notte tra ...Oggi maxi retata a Milano e in tutta Italia per arrestare 14 persone coinvolte nella violenta aggressione avvenuta tra il 6 e il 7 aprile 2023 nel quartiere milanese alle porte di Rozzano ...