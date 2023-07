“Riscoprire comunità” | da Banca Etica il nuovo bando Impatto+ 2023

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 27 luglio 2023) Al via “comunita’”, ilImpatto+ 2023 lanciato daedSgr, dedicato a progetti che si pongono come obiettivo quello di rigenerare il senso di appartenenza delle persone, per contrastare gli effetti dell’individualismo dato dal sistema economico e coinvolgere sempre di piu’ le persone nella vita delle comunita’ di cui fanno parte. “Il senso di appartenenza e la partecipazione a un progetto collettivo sono probabilmente la risposta piu’ efficace alle sfide di questa fase storica in cui c’e’ bisogno di contrastare la pulsione all’isolamento e alla frammentazione tra le persone”, spiega Nazzareno Gabrielli, direttore generale di. Prosegue Gabrielli: “Riscoprendo il senso del far parte di una ...