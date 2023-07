Rischia di perdere l’aereo e si inventa un allarme bomba | caos all’aeroporto di Pisa

Leggi su tpi

(Di giovedì 27 luglio 2023) Unper non. Una donnauna denuncia per procuratoe interruzione di pubblico servizio dopo aver seminato il panicodi, nel tentativo di fermare la partenza di un volo per Londra. La donna, di origine anglo-colombiana, stava tornando in Inghilterra con i genitori, ma era arrivata in ritardoGalileo Galilei, raggiungendo il gate alle 11, quando il volo era ormai chiuso. A quel punto ha iniziato a dare l’: “C’è unasu quel”, ha iniziato a dire alla polizia, facendo riferimento a un altro aereo che stava per partire verso la capitale britannica. Un tentativo, forse, di fermare il decollo e ...