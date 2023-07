Rigenerazione urbana delle aree ferroviarie | protocollo Fs-Comune Napoli

... da quelle per l'efficienza energetica dei Comuni aiprogetti di, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. Le opposizioni, in testa Pd e M5s contestano ...... Interventi per la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni per 6 miliardi, progetti diper 3,3 miliardi, piani urbani integrati per 2,5 miliardi, ...... questa mattina, del contratto relativo all'intervento di restauro e recupero del complesso delle Benedettine, finanziato nell'ambito del PNRR - Investimenti in progetti di, dall'...

Gruppo Fs Italiane e Comune di Napoli: protocollo d'intesa su mobilità e rigenerazione urbana LA STAMPA Finanza

Il potenziamento del sistema infrastrutturale, lo sviluppo del trasporto pubblico locale e la rigenerazione urbana delle aree ferroviarie presenti nel territorio comunale. Sono questi gli obiettivi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...