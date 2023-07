Riforma giustizia | Gomez a La7 | “Nordio non ha inserito neppure un provvedimento finalizzato ad accorciare l’insopportabile durata dei processi”

(Di giovedì 27 luglio 2023) “Il ministro delladi questo governo dal primo giorno non ha mai parlato di un problema sentito da tutti i cittadini, di destra, di sinistra e di centro: la insopportabiledei. In tutti i provvedimenti previsti non ce n’èuno che possa fardi un solo giorno ladeiin Italia. Si spaccia perdellal’ennesimo intervento legislativo, il 131mo dal 1992, che in realtà non ha nulla a che vedere con una“. Sono le parole pronunciate a L’aria che tira (La7) dal direttore de ilfattoquotidiano.it e di Fq Millennium, Peter, sulladelladi Carlo ...

Tel Aviv , 27. Un gesto distensivo che possa riportare la calma nel Paese, dopo le proteste scatenate dall'approvazione alla Knesset di parte delladellache limita la cosiddetta "clausola di ragionevolezza", impedendo alla Corte suprema di bloccare eventuali atti delle istituzioni ritenuti "irragionevoli". È quanto il ...Ma anche: "Il giorno in cui Israele stava sprofondando in una dittatura fascista agli occhi di tutto il mondo (per ladella, ndr), il presidente non aveva niente di meglio da fare ...Non si può pensare di tutelare, ancora oggi come prima delladel 1988, l'imparzialità del giudice solo attraverso una rigorosa verifica del rispetto delle norme giuridiche applicate perché il ...

La riforma della giustizia è una gara a chi fa peggio: così si tradisce il patto di fiducia Il Fatto Quotidiano

di Giovanni Lauricella Il dibattito sulla riforma della giustizia, nonostante l’evidente necessità, sta avviandosi inesorabilmente verso uno stallo che non lascia presagire alcun esito positivo. Ciò ...Nel discorso del ventaglio il Presidente ricorda quali sono i confini che ogni organo costituzionale deve rispettare. Dalla giustizia al clima, ecco i sei ...