(Di giovedì 27 luglio 2023) Si è conclusa dopo oltre 45 la protesta di Anna Smirnova,che gareggia come atleta internazionale neutrale, dopo il mancato saluto da parte dell'Olga Kharlan, al termine ...

Si è conclusa dopo oltre 45 la protesta di Anna Smirnova, schermitrice russa che gareggia come atleta internazionale neutrale, dopo il mancato saluto da parte dell'ucraina Olga Kharlan, al termine ...... ma non tutti: il gigante del commercio, infatti, ha iniziato aaccordi anche con altre ... Amazon si è dichiarata favorevole alle direttive, ma ha già detto cheper sé stessa la ...... 'Zaki l'ingrato' , titola il giornale della famiglia Angelucci specificando che il ricercatore 'il volo di Stato' e un interrogativo: 'Non vuolela mano a Meloni'. La scelta - ...

Rifiuta di stringere la mano alla collega russa, schermitrice ucraina esclusa dai mondiali Globalist.it

L'arbitro a fine match aveva assegnato la vittoria alla Kharlan, ma i giudici, un'ora e mezzo dopo la fine della gara, sono stati costretti a rivedere il ...Olga Kharlan è stata esclusa dai mondiali di scherma, dopo aver rifiutato di stringere la mano alla collega russa Anna Smirnova, battuta nella gara di sciabola.