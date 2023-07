Ridateci l' Intercity | era il treno di tutti e costava meno

Leggi su today

(Di giovedì 27 luglio 2023) Ho trovato in un cassetto il “Nuovo orario lampo – Estate 1985”. È il libretto, con le pagine ultrasottili, che prima di Internet si comprava in edicola a duemila lire, per conoscere l'orario dei treni di tutta Italia. Era il primo passo verso qualsiasi vacanza, lontano da autostrade e code...