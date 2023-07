Ridateci il PCI | la mancanza di “metodo” e di disciplina del Pd fa rimpiangere la vecchia politica

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 27 luglio 2023) La domanda è: il PCI avrebbe mai chiesto di convocare la commissione antimafia per discutere di un palinsesto Rai o avrebbe accusato il nemico storico, all’epoca la DC, di avere provocato in nove mesi di governo un cambiamento climatico secolare? Oppure, dall’alto della sua ortodossia, avrebbe mai consentito che alla prima presidente del Consiglio donna, nel giorno del suo insediamento, venisse detto in aula “stia attenta a non farsi schiacciare dal maschilismo?”. Il paragone è retorico e impietoso ma noi tutti vorremmo avere una bacchetta magica e far ritornare, al posto di una conventicola di dilettanti come il Pd, la gloriosa falce con il martello. Perché il PCI era una scuola, un’organizzazione sistemica, un apparato micidiale ma perfetto in cui, per citare Battiato, “quando si trattava di parlare si aspettava sempre con piacere ‘. LEGGI ANCHE Breve storia dell'antifascismo, ...