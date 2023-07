Ricordare Turing per il suo orientamento sessuale è riduttivo

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 27 luglio 2023) Mi appassiona sempre più la sorte del quarto plinto di Trafalgar Square, formalmente vuoto in attesa di una statua equestre a Elisabetta II, provvisoriamente concesso a opere d’arte contemporanee installate a breve termine, idealmente occupato da questo o quell’attivista che ogni tanto salta su per avocare quello spazio a un monumento dedicato a inserire di volta in volta una causa alla moda. Adesso non so quale associazione per i diritti arcobaleno sta rivendicando che sul quarto plinto venga eretta un’effigie di Alan, a simbolo del contributo fornito dalle persone LGBT alla vittoria nella seconda guerra mondiale. Che è un modo un po’ spiazzante di porre la questione: come la morte, alla fin fine la guerra è una livella, che manda in frantumi le differenze più o meno capziose su cui ci accaniamo in pace, annichilendole nel comune tentativo (spesso vano) di ...