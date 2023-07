Rheingold | la recensione del gangster movie di Fatih Akin

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il film:, 2022. Regia: Fatik. Cast: Emilio Sakraya, Mona Pirzad, Hüseyin Top. Genere:, crime. Durata: 138 minuti. Dove l’abbiamo visto: Al cinema, in anteprima stampa. Trama: Dall’inferno di una prigione irachena, a metà degli anni Ottanta Giwar Hajabi arriva in Germania con la sua famiglia e approda in fondo al mondo. In poco tempo, passa da piccolo criminale a grande spacciatore, guadagnandosi il soprannome Xatar (“pericoloso”). Fino a quando non perde un prezioso carico di droga. Per saldare i suoi debiti con il cartello, Giwar progetta così un leggendario furto d’oro. È chiaro fin dai primi momenti dicosaabbia visto nella figura di Giwar Hajabi, meglio noto col nome d’arte Xatar. È una storia a dir poco pazzesca ...

