‘Rheingold’ | al cinema la storia del rapper Xatar | clip in anteprima

Leggi su funweek

(Di giovedì 27 luglio 2023) Rheingold – dopo l’mondiale alla Festa deldi Roma e la presentazione a Biografilm Festival 2023 – arriva neidal 27 luglio con I Wonder Pictures. La pellicola porta la firma del premiatissimo regista tedesco di origini turche Fatih Akin (Orso d’Oro al Festival di Berlino 2004 per La sposa turca, Leone d’Argento a Venezia 2009 con Soul Kitchen e un Golden Globe come Migliore film straniero nel 2017 per Oltre la notte). In Rheingold, Akin ripercorre la parabola esistenziale di Giwar Hajabi, in arte. Laè di fatto l’autobiografia deltedesco di origine curda, la cui vita spericolata e sempre al limite supera la finzione. Nato in Iran e cresciuto in Germania, Giwar è stato tutto e ha fatto di tutto tra spaccio, furti, rapine, entrando e ...