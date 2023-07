Retroscena-Zaki | giù la maschera | ecco come prepara la campagna elettorale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) La seconda vita di Patrickè appena iniziata. Dopo il suo rientro il Italia l'attivista egiziano, che domenica sarà protagonista di una grande festa in suo onore organizzata a Bologna dal sindaco Pd Matteo Lepore,può guardare al futuro conscio di avere a disposizione non solo la libertà ma anche un bagaglio di notorietà che non è il caso di sperperare. Si sposerà con la sua compagna Reny il 9 settembre in Egitto (dove dice di non temere un nuovo arresto, forte della grazia concessa dal presidente Al-Sisi che ha annullato la condanna a tre anni per «propaganda sovversiva»). Poi, riprenderà da dove aveva iniziato ma con una dimensione del tutto diversa. Dopo i primi ventidue mesi passati in carcere in Egitto,era stato fatto uscire in attesa della sentenza. E durante questa finestra di libertà provvisoria era riuscito a ...