Retroscena Scottanti Su Temptation Island | Parla Una Nota Ex Tentatrice!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 27 luglio 2023) Nikita Pelizon non é stata solo una concorrente del Gf Vip 7, ma pure una tentatrice dinel 2018. Quell’anno però, non arrivò sino al termine del programma. Ad un certo punto sparì dal villaggio sardo. Per quale motivo? Fu eliminata da uno dei fidanzati? Pare che la verità sia un’altra ed é stata la stessa Nikita a svelarla in una recente intervista. Ecco cosa ha detto! Nikita svela perché lasciòForse non tutti lo ricordano ma, Nikita Pelizon è stata una tentatrice di. Era il 2018 quando la modella triestina decise di partecipare al reality dei sentimenti. Era l’anno in cui aavevano partecipato ad esempio Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Tra i ragazzi single in quell’edizione, c’erano anche Luca ...