Retegui si presenta | 'Essere al Genoa è un segno del destino Ma non chiamatemi Chapita'

Accompagnato dalla famiglia e dal procuratore Diego Maggiolo,ha poi preso la parola per rispondere alla lunga sequenza di domande postegli dai giornalisti presenti: 'Per me è un onore essere ...Lo ha seguito e portato in Nazionale. Ora lo guarderà da molto più vicino. Parliamo del CT dell'Italia Roberto Mancini che avrà modo di ammirare Mateo, attaccante ormai ex Tigre e prossimo ad iniziare una nuova esperienza in Serie A con la maglia del Genoa . Il commissario tecnico della Nazionale ha parlato del centravanti italo - argentino ...... Gilardino:sarà un valore aggiunto Articolo successivo Genoa, gli abbonamenti toccano ... primo colpo di mercato: Gala dal Milan Samp, il neo acquisto Girelli si: arrivo in una grande ...

Genoa, Retegui si presenta: 'Onorato di essere qui, è la scelta ... Sky Sport

Il presidente del Genoa ha parlato così dell'arrivo del giocatore italo-argentino: "Abbiamo avuto un sogno, poi abbiamo avuto paura di ...Il presidente del Genoa Alberto Zangrillo ha parlato del super colpo Retegui messo a segno dalla squadra ligure per il ritorno in A.