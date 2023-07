Retegui | con l' Italia ho realizzato un sogno | grazie a Mancini

(Di giovedì 27 luglio 2023) "? Non ho ancora parlato con lui ma ho sentito le sue parole. E lo ringrazio e ringrazio tutto lo staff della nazionale che hanno avuto sempre parole buone per me". Tra gli effetti dell'arrivo ...

"Mancini Non ho ancora parlatolui ma ho sentito le sue parole. E lo ringrazio e ringrazio tutto lo staff della nazionale che ... Tra gli effetti dell'arrivo in Italia e al Genoa di Mateoc'...Commenta per primo L'effettosta già facendo sentire i propri effetti benefici sul mondo del Genoa. Nel giorno della ... quando in concomitanzal'ultima partecipazione europea del Grifone, ...Intervenuto in conferenza stampa, il neo acquisto del Genoa Mateosi è presentato: ' Essere qui per me è un sogno e un onore . Avevo altre offerte, ma venire ...Non ho ancora parlatolui, ma ...

Genoa, Retegui ha firmato un contratto quadriennale. Ora è "duello" con il Monza per D'Ambrosio Telenord.it

L'Inter sempre più vicino a Sommer mentre Genoa e Cagliari lottano per un ex giocatore del Toro, Igor saluta la Serie A ..."Mancini Non ho ancora parlato con lui ma ho sentito le sue parole. E lo ringrazio e ringrazio tutto lo staff della nazionale che hanno avuto sempre parole buone per me". (ANSA) ...