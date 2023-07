“Resta a casa tua” Andrea Giambruno non ci ha visto più | furia del compagno di Giorgia Meloni

(Di giovedì 27 luglio 2023) “In Italia fa troppo caldo? Allora stattene atua“. Non è la frase che un qualsiasi italiano potrebbe pronunciare a chi, turista straniero, viene nel nostro Paese e poi si lamenta per l’afa. Ma è proprio quello che un diretto – anzi direttissimo, pure troppo forse –, giornalista nonchédi vita della premierha detto ai telespettatori di Rete4. Il contesto è quello della striscia quotidiana “Diario del giorno” condotta dallo stesso. Stavolta il destinatario della frase è stato il ministro della Sanità tedesco Karl Lauterback che lo scorso 13 luglio aveva dichiarato: “Arrivato a Bologna, ora si parte per la Toscana. L’ondata di caldo qui è spettacolare. Se le cose continuano così, queste destinazioni di vacanza ...

poco da aggiungere. Se non il commosso ed emozionante saluto di addio che le volontarie del ... Poi, pochi mesi fa, il tentativo di dargli una famiglia, unaper sempre. Gli appelli si sono ...Siprincipalmente per motivi economici (48,2%), per motivi familiari (22,5%), per impedimenti di salute (16,1%), perche' si andra' in vacanza in un altro periodo (9,6%). La maggioranza ...... la più grande e confortevole in. Sin dal suo arrivo, sarà però chiaro che Donna Eugenia non ... Dopo che Manuel ha deciso di sposare Jimena , alla ragazza nonaltro che dedicarsi al suo ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Stando a quanto riferito da La Repubblica, i nomi caldi ad oggi sono altri, ma sullo sfondo resiste il nome del centrocampista polacco ...