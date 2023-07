Repubblica ha le visioni | “Il Fmi boccia la Meloni” Bufala

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 27 luglio 2023) Zuppa di Porro. Oggi l’emergenza clima è sotto traccia, anche perchè sembrerebbe più un emergenza incapacità umana. ma davvero il problema degli incendi in Sicilia lo scopriamo oggi? Arrivano decreti stato di emregenza. Evvabbè. Stupenda la, apre prima pagina: Fisco, Fmi bocci l’Italia. Per tutti gli altri gironali, la notizia è un box e non c’è alcunatura. Informazione perfetta. Renzi sul riformista speiga bene perchè contro il salario minimo. Saviano, che ieri ho anche difeso, oggi leggendolo su Stampa e Corriere ho capito che è indifendibile. Stella difende naltro bono, Don Ciotti, che dice l ponte di messina unirà due cosche. Pensate se l’avesse detto Facci. Assolto Kevin Spacey dal meetoo, e la Stampa lo fa scrivere alla Soffici e il Corsera a Gramellini che si pente di non averlo mai difeso. Santanche la svanga e Galliani al ...