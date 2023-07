Recenti | «Sommer | Inter sta prendendo un portiere importante Trubin…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 27 luglio 2023) Alessandro, allenatore della Primavera dells Virtus Verona, ha parlato di Yanne Anatolij Trubin, portieri nel mirino dell’. Queste le parole di Alessandro, allenatore della Primavera dells Virtus Verona, su SportItalia.com. «Cosa ne penso diè iladatto per l’ora per il dopo-Onana. Mi spiego: l’ha avuto per un anno André in una operazione perfetta non solo dal punto di vista economico. Prendere und’esperienza come, ora, sarebbe fondamentale in questo momento in cui magari ci potrebbe essere un po’ di smarrimento per aver perso un punto di riferimento in campo e nello spogliatoio come il ...