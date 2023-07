Rca on line a prezzi stracciati | ma è una truffa | 5 denunce a Montemarano

(Di giovedì 27 luglio 2023) L’indagine avviata dai Carabinieri della Stazione di, prende spunto dalla denuncia sporta da un uomo che, dovendo assicurare un motoveicolo, veniva attratto dal prezzo conveniente di una polizza Rca pubblicizzata su internet. L’attività dell’Arma finalizzata alla prevenzione e repressione dell’odioso fenomeno delle truffe, continua in maniera incessante. Questa volta l’indagine avviata dai Carabinieri della

Montemarano . Le truffe, un fenomeno odioso e persistente nel nostro contesto sociale, trovano un nemico implacabile nelle forze dell'Arma dei Carabinieri. La continua azione di prevenzione e ...... il suo esame in Siae da compositore a Roma fino alle sue prime 'fortunate' composizioni allae ... acquistabile oncon Bonus Carta del docente e 18 App e al Botteghino di Palazzo delle Arti ...... il suo esame in Siae da compositore a Roma fino alle sue prime "fortunate" composizioni allae ...00, ridotto 15,00 riservato a over 65 e minori) è acquistabile onanche con Bonus Carta del ...