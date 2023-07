Rai | Ruotolo Pd | ' su Saviano editto leghista'

(Di giovedì 27 luglio 2023) Roma, 27 lug.(Adnkronos) - "è uno dei pochi intellettuali italiani di fama internazionale tant'è che ne parla il Guardian e il nostro gruppo parlamento in Ue sta facendo un'interrogazione sulla libertà d'informazione, coinvolgendo tutto il gruppo del Pse". Così Sandro, responsabile Informazione, cultura e memoria nella segreteria del Pd, a Radio Immagina, la web radio del Partito democratico. "Il programma è già fatto, sono quattro puntate contro la mafia, la Rai le ha già comprate. Cinque anni fadefinì Salvini 'il ministro della malavita', citando Salvemini contro il ministro Giolitti. Salvini da ministro degli Interni tolse la scorta a, disse peste e corna della comandante Rackete, e sistematicamente si avvale della facoltà di eludere le denunce per diffamazione. ...

Dure anche le parole del giornalista Sandro Ruotolo che twitta: 'Lega e Fratelli d'Italia hanno ottenuto che Roberto Saviano non andasse in onda in Rai paragonando la sua definizione di Matteo Salvini ...... dalla consigliera Francesca Bria, da Sandro Ruotolo, attuale responsabile Informazione e cultura dei dem, e dal potente sindacato Usigrai. Storica conduttrice delle 20 la Busi aveva lasciato la Rai ...... giornalista è vista come fumo negli occhi dalla nuova governance Rai per le sue prese di posizione "antimeloniane" del passato.

