Rai | il governo lavora al taglio del canone Giorgetti | “L’azienda faccia un uso diligente dei soldi”

(Di giovedì 27 luglio 2023) Allo studio delc’è la riforma delRai, in vista di “un calo graduale”. Le ipotesi sul tavolo sono diverse, “nessuna è perfetta”, ma per tutte si tiene conto “dell’equità, delle famiglie e degli anziani”. A spiegarlo è stato il ministro dell’Economia, Giancarlo, intervenendo in audizione davanti alla Vigilanza Rai, dove ha anche rimarcato l’importanza di una gestione responsabile dei conti da parte del. “Se non hai iper compare una Ferrari, non compri una Ferrari”, ha detto, richiamandosi al modello del “buon padre di famiglia”. Ilal lavoro sulla riforma delRai SulRai “ci sono una pluralità di ipotesi di riforma allo studio, che si differenziano anche sui ...

E lo scrittore campano di Gomorra , intervistato da Corriere della Sera e Stampa , insulta lui, la, ildi centrodestra e già che c'è anche Filippo Facci , pure lui 'tagliato' dalla...Gli estremisti diche passano per moderati'. Foto a centro pagina dedicata, invece, ai ... richiami ad altri articoli del giorno: nei Fatti, la cancellazione del programma di Saviano in; ...... Giancarlo Giorgetti, davanti alla commissione di Vigilanza Per il pagamento del canone, il..."l'ipotesi di scorporare dal pagamento del canone la quota di investimenti sostenuti dallatra ...

Il governo vuole far pagare il canone Rai con la bolletta del cellulare Fanpage.it

MILANO (Reuters) - Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti apre alla possibile cessione a soggetti pubblici di una parte della quota di Rai Way in mano alla Rai.Il governo vuole intervenire sul fronte del canone Rai. Sul tavolo vi sono diverse ipotesi che andranno valutate singolarmente per poi percorrere una strada che porta a un… Leggi ...