Rai e la televisione che non c' è

(Di giovedì 27 luglio 2023) Da Panorama del 30 Maggio 1996 Voglio una rete in più e la voglio come non si è mai vista. Voglio sedermi la sera in poltrona e avere un pulsante sul telecomando, lo premo e compare una tv senza quiz, senza talk-show con i politici, senza ospiti d' onore, senza telepromozioni e pubblicità e senza gente a saltellare dentro e intorno ai programmi come tarantolati dagli indici di ascolto. Senza madri piangenti, figli in offerta regalo, amori in provetta, familiari sperduti, vallette scosciate, domande idiote, giornalisti improbabili. Dice: ma allora sei un nemico del popolo, un abitante dei salotti, vuoi toglierci lo svago quotidiano soltanto perché è stupido. No, giuro di no: un pulsante solo, uno tra i tanti, gli altri restino pure come sono, non voglio togliere niente a nessuno. Ma una rete diversa la voglio e desidero che a darmela sia la Rai. Perché proprio lei? Perché pago il canone ...