Rai | da Picierno e delegazione Pd interrogazione a Parlamento Ue su stop Saviano

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "Dopo la cancellazione del programma di Robertodai palinsesti della Rai la Vicepresidente delEuropeo, Pina, assieme alladel Pd a Bruxelles, ha preparato un'alla Commissione Europea, che depositerà nelle prossime ore, dopo aver raccolto le firme dei colleghi di tutte le forze politiche anche degli altri Stati membri, perché l'impegno per la libertà di stampa è un caposaldo dell'impegno dele di tutte le istituzioni Ue". Si legge in una nota. "In particolare si chiede se, a giudizio della Commissione, questa scelta provochi la violazione dei principi del pluralismo informativo e quali azioni intenda intraprendere la Commissione stessa per far fronte a tali violazioni. Occorre evidenziare ...