“Questo giovane clochard in piazza è figlio nostro | Sorisole apri il tuo cuore”

(Di giovedì 27 luglio 2023) Cara Bergamonews, scrivo a te perché sei un giornale che leggono tutti sul cellulare per parlarti di un. Sono una mamma die vorrei chiedere spazio sul tuo giornale per lanciare un appello per una situazione che si trascina da tempo nel mio paese. Una questione che è sulla bocca di tutti, per cui tutti hanno una soluzione in tasca, ma che rimane perfettamente identica incorniciata dall’indifferenza. Da qualche mese inAlpini,del paese, c’è un uomo sulla quarantina che dorme in strada. È di, lo conosciamo tutti. Ha perso entrambi i genitori ed è rimasto senza un tetto dove ripararsi. La sua casa è diventata cosìAlpini, un po’ comeGrande per quel protagonista della canzone di Lucio Dalla. ...