Quando ti si rompe il cellulare… Breve storia di un servizio che funziona

Leggi su formiche

(Di giovedì 27 luglio 2023) Ieri mattina non mi si è acceso il cellulare. Superato lo sconforto per essermi sentito del tutto fuori dal mondo, ho recuperato un “muletto” di fortuna e mi sono attivato. Del resto non posso stare a lungo senza quell’apparecchio che ormai è diventato una cosa a metà fra il mio secondo cervello e il mio terzo braccio. Il riparatore sotto casa mi ha detto che secondo lui il danno era grave e mi ha consigliato di verificare la garanzia, essendo un telefono piuttosto nuovo. Mi sono recato al centro assistenza ufficiale, che dal numero seriale ha subito recuperato la “” del mio telefonino: comprato 20 mesi fa su Amazon; quindi, la assistenza non la davano loro, ma casomai Amazon, secondo le regole dei 24 mesi. Mi sono raggelato. Pensando di essere entrato nel tipico vortice simil burocratico. Da un ufficio ti mandano ad un altro senza mai ottenere niente. Stavo già ...