(Di giovedì 27 luglio 2023) Il presidente russo, Vladimir, sostiene che iinsi siano intensificati nei giorni scorsi, soprattutto in direzione di Zaporizhzhia. Lo riporta l'agenzia Interfax. "Per ...

Gli scontri principali si sono svolti, come si dice in Occidente, nella direzione dell'attacco principale: Zaporozhizhia", ha detto. Lo zar sostiene che le forze ucraine avrebbero perso 200 ...

Putin, si intensificano i combattimenti in Ucraina Agenzia ANSA

