Putin si dice pronto ad inviare gratuitamente e grano all' Africa

Non e' infatti un mistero la preoccupazione dei leaders africani per la rottura voluta dal Cremlino dell'accordo sull'esportazione del grano ucraino causata,, dall'Occidente che fa di ......significativo alla sicurezza alimentare globale" e chiil contrario "semplicemente distorce i fatti". Leggi anche Ucraina, accuse alla Russia da Mariupol: "Rubano il grano" Accordo grano,: ...Andreas Umland, su AffarInternazionali.it, sostiene che l'ex 'cuoco di' non ha messo in ... Poco attento a quel che sidi lui in Occidente, Prigozhin appare in un video, diffuso dalla Cnn, ...La Russia che quest'anno si aspetta un raccolto record, e' pronta ad inviare gratuitamente grano in Africa per i prossimi tre o quattro mesi, siamo in grado di sostituire quello ucraino dice nel lungo ...sostenendo che Mosca "contribuisce in modo significativo alla sicurezza alimentare globale" e chi dice il contrario "semplicemente distorce i fatti". La Russia, ha detto Putin, è pronta a fornire ...