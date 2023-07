Putin destabilizza il Mar Nero | alta la tensione in Europa Orientale

(Di giovedì 27 luglio 2023) Mentre i russi stanno avanzando pesantemente a Nord sulla linea del fronte Kupyansk-Lyman. La situazione nel Marsi fa sempre più tesa.ha stracciato l’accordo sul grano ed ora ha intensificato le esercitazioni dell’esercito russo nell’area. Dove secondo fonti 007 occidentali, gli obbiettivi dell’esercito potrebbero comprendere anche la navigazione civile. Impedendo le rotte commerciali nell’area. Nel frattempo inil clima si fa sempre più teso, anche per la presenza delle milizie Wagner in Bielorussia, che recentemente si è intensificata. Destando molta preoccupazione nella vicina Polonia. Lukashenko ha avvisatoche le milizie potrebbero progettare un’incursione a Varsavia. Presidente/ FOTO ANSAintensifica l’ostruzionismo ...

La guerra in Ucraina ha superato il 500° giorno . Secondoavrebbe dovuto essere un blitz da portare a termine in un paio di settimane al massimo, ... alimenta il flusso dei profughi,...- - > . La guerra in Ucraina è giunta al suo 500° giorno. Doveva essere il blitz di Vladimir, contro i nazisti ucraini che opprimono la minoranza russa. Un paio di settimane al massimo ...Leggi anche Il gruppo Wagner e la conquista dell'Africa: le mani di Prigozhin su 12 Stati e l'autonomia daLa ricchezza maledetta del Congo, le guerre orchestrate per saccheggiare il Paese nell'...

«Neppure Lukashenko riesce a mitigare la paura che Putin continua ad avere riguardo al gruppo Wagner». L’Institute for the study of war, con base a Washington, cita fonti ...Nella notte esplosioni nella regione ucraina di Kharkiv e allarme antiaereo anche nell’oblast di Sumy. Putin sarà in Cina a ottobre e potrebbe partecipare al G20 di settembre in India, afferma il Crem ...