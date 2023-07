Purgatori | l’autopsia | problemi cardiovascolari tra le cause della morte Altri accertamenti a settembre

(Di giovedì 27 luglio 2023) Si terranno venerdì 28 luglio alle 10 i funerali di Andrea, il giornalista scomparso il 19 luglio scorso. Le esequie saranno celebrate nella Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo, a Roma, mentre oggi è prevista la camera ardente in Campidoglio. Dai primi risultati che emergono daldisposta dalla procura di Roma emergerebbe che la causaè da attribuire a un problema cardiopolmonare. Sarebbe esclusa invece la possibilità che sia stata un’infezione a causare il decesso. L’esame autoptico è stato svolto dal professor Luigi Marsella dell’Università di Tor Vergata e i risultati dovrebbero arrivare verso fine agosto. Secondo i pm, sono gli esami sui prelievi a rappresentare l’elemento fondamentale per accertare il quadro clinico die le...

