Puglia | la discussione sul Tfr da tagliare salta | manca il numero legale E il consiglio non delibera su bollette e omofobia

Leggi su open.online

(Di giovedì 27 luglio 2023) Consiglieri regionali già in vacanza, forse, assenti giustificati e chissà, ripicche politiche. Quello che è successo nell’ultimoregionale dellafa infuriare i vertici del partito di maggioranza in Regione. La presidente del Partito democratico di Bari, Titti De Simone, componente anche della direzione nazionale del Nazareno, la definisce «una vergogna» e afferma: «Stiamo parlando di una proposta di legge attesa, soprattutto in questo momento di aumento dei casi di omotransfobia, violenza. e discriminazioni. Ritengo che occupare la stampa per settimane solo con discussioni sul trattamento di fine mandato sia un boomerang politico per tutti». La dirigente tocca i due provvedimenti più caldi che avrebbero dovuto passare il vaglio delregionale, ieri, ma la cuiè stata rimandata ...