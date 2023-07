Puglia | incendio nella pineta a Ugento | turisti in fuga dalla spiaggia | video

Un vastoè in corso a Torre Mozza, nel Salento ionico. Il timore è che le fiamme possano minacciare i villaggi turistici. In Sicilia 'la situazione della corrente elettrica sembra essere in netto ...Non chiamatela emergenza. Il Sud Italia brucia. Dallaalla Sicilia, boschi e pezzi di territorio in fiamme, mettendo a repentaglio l'incolumità ...in aree interessate da eventi di...In, dove sono stati effettuati 879 soccorsi per incendi di bosco e vegetazione, ancora ... A Villagrande, nel nuorese, squadre stanno operando in contrasto a undi macchia mediterranea. .

Ancora incendi in Italia, roghi in Puglia e in Sardegna TGCOM

Un vasto incendio è in corso a Torre Mozza, la marina di Ugento, nel Salento ionico. Le fiamme stanno aggredendo la pineta. Sul posto sono al lavoro vigili del fuoco e protezione civile ...Un vasto incendio è in corso a Torre Mozza, la marina di Ugento, nel Salento ionico. Le fiamme stanno aggredendo la pineta. Sul posto sono al lavoro vigili del fuoco e protezione civile ...