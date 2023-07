Prosecuzione Musetti-Kovalik oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Amburgo 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 luglio 2023) Lorenzose la vedrà contro Jozefnelladel match di secondo turno dell’ATP 500 di(Germania), torneo di scena sui campi in terra battuta della città tedesca. La sfida, iniziata in ritardo a causa della pia, è stata sospesa per oscurità. Ciò non è stato per forza un male per, che aveva perso il primo set per 6-3 ed aveva rischiato anche ad inizio secondo (1-1 40-40) salvo poi issarsi rapidamente sul 4-1. Lorenzo dovrà dunque continuare su questa strada e cercare di non ripetere gli errori commessi nel primo set.è infatti un avversario particolarmente ostico, soprattutto su terra rossa, e tenterà di approfittare di ogni singola occasione. SEGUI IL LIVE DI ...