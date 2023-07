Programmi TV di stasera | giovedì 27 luglio 2023 Su Rai2 la finale di ‘Non Sono Una Signora’

(Di giovedì 27 luglio 2023) NonUna Signora Rai1, ore 21.15: Noos – L’avventura della conoscenza Documenti. Alberto Angela presenta la versione integrale di 5 magnifici documentari naturalistici della BBC sui segreti del corteggiamento degli animali. Questa serie ci accompagna alla scoperta delle strategie più affascinanti, esilaranti e drammatiche che gli animali hanno adottato per riuscire a trovare un compagno e riprodursi., ore 21.20: NonUna Signora Varietà. Ultimo appuntamento con “Nonuna signora”, il programma condotto da Alba Parietti dedicato all’arte performativa delle Drag Queen. In studio anche il “panel vip” costituito da Sabrina Salerno, Filippo Magnini Cristina D’Avena e, per la, Amanda Lear con il compito di indovinare le identità dei personaggi famosi che si celano dietro il ...

FILM THRILLER DA VEDEREIN TV The Twin " L'altro volto del male, ore 21:00 su Sky Cinema ... IIN CHIARO Tale e quale show, ore 21:15 su Rai 1 Continua lo show condotto da Carlo Conti ...... allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV:e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 28 Luglio 2023 . I Migliori Filmin TV, Venerdì 28 Luglio 2023 Monsieur Lazhar (...Collabora con testate giornalistiche etv. È il creatore e unico autore delle pagine ... 'Opera fondamentale per la viabilità in Val bisagno' Finale Ligure, appuntamentocon 'Storie ...

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi giovedì 27 luglio la Repubblica

La nuova puntata di Reazione a Catena metterà a confronto i concorrenti con parole, montepremi e catene diverse. Chi ha vinto stasera a Reazione a Catena Torna anche oggi, venerdì 28 luglio 2023, il ...La terra degli ultimi, il film diretto da Mimmo Calopresti nel 2019: ecco la trama e il cast. Stasera, venerdì 28 luglio, su Rai3 alle 21:20 appuntamento con Aspromonte - La terra degli ultimi, dirett ...