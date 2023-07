Probabili formazioni Juventus-Milan | amichevole 28 luglio | torna Kalulu tra i rossoneri | bianconeri con il centrocampo da reinventare

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 luglio 2023) Questa notte il derby d’Italia si svolgerà negli Stati Uniti. Nel Dignity Health Sports Park di Carson, Los Angeles, casa dei Galaxy, ci sarà il match tra, valido per il Soccer Champions Tour 2023. Si tratterà del debutto in questa competizione per la squadra di Massimiliano Allegri, che avrebbe dovuto giocare già contro il Barcellona. La partita è però stata annullata a causa di un virus gastrointestinale in seno al team spagnolo. Ilinvece viene dal ko per 3-2 contro il Real Madrid, con i blancos capaci di rimontare uno svantaggio di due reti. Per quanto riguarda la, Allegri utilizzerà probabilmente il 3-5-2 che si è visto spesso nell’ultima stagione. Problemi a, viste le assenze di Rabiot e di Fagioli nemmeno in America e i problemi a Paul Pogba. Ai ...