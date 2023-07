Probabili formazioni Inter - Al Nassr | chi gioca e le scelte di Inzaghi

Inter - Al Nassr,INTER (3 - 5 - 2) : Di Gennaro; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Frattesi, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Thuram. AL NASSR (4 - 4 - 2) : Al - Aqidi; ...OSAKA ( GIAPPONE ) - Dopo i test con il Lugano e la Pergolettese , la nuova Inter di Simone Inzaghi si appresta ad affrontare l' Al Nassr di Cristiano Ronaldo e del vecchio "amico" Brozovic allo ...Appuntamento alle 4.30 italiane al nbsp;Dignity Health Sports Park di Carson (Los Angeles) per Juve e Milan, che si affrontano in amichevole. Ecco ledi Allegri e ...

L'amichevole tra Inter e Al Nassr è in programma alle ore 12.15 e sarà visibile in diretta su Sky e Dazn. INTER (3-5-2): Di Gennaro; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Frattesi, Calhanoglu, ...Profumo di Serie A nel test amichevole in programma negli Stati Uniti tra Juventus e Milan. Le due formazioni italiane si affronteranno durante la loro tournée americana. Un buon test per conoscere la ...