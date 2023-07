PRI Brindisi | Antonino risponde al comunicato dell' ufficio stampa dell' ex sindaco Rossi su Torre Rossa

(Di giovedì 27 luglio 2023) Leggo con grande stupore un'exRiccardocirca una presunta strumentalizzazione da me posta in essere a propositoa più volte dichiarata disponibilitàa ...

...Comunale ad accettare l'offerta di SNAM RETE GAS a realizzare le opere di urbanizzazione a fronte di una formale manifestazione di volontà e previa consegna da parte del Comune didei ......Comunale ad accettare l'offerta di SNAM RETE GAS a realizzare le opere di urbanizzazione a fronte di una formale manifestazione di volontà e previa consegna da parte del Comune didei ...SSFC comunica di aver tesserato Niccolò Monti, esterno difensivo mancino classe 2001 che in ... 2017 - 18 PARMA U17 21 0 0 0 2 1547 0.00 2017 - 18 PARMA2 0 0 0 2 33 0.00 2018 - 19 ...

Torre Rossa, Antonino (PRI): " nessuna strumentalizzazione da ... Brindisi – Brundisium.net

Leggo con grande stupore un comunicato stampa dell’ex Sindaco Riccardo ROSSI circa una presunta strumentalizzazione da me posta in essere a proposito della pi ...In vista delle amministrative di Lecce del 2024 l’assessore regionale di Sinistra Italiana, Anna Grazia Maraschio sollecita il centrosinistra a chiudere la partita della ...