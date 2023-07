Prezzi dei carburanti ancora in rialzo | benzina ai massimi da un anno Il ministero | “Vigiliamo”

(Di giovedì 27 luglio 2023) A ridosso del grande esodo estivo idie gasolio tornano a surriscaldarsi. Le ultime rilevazioni registrano un nuovo giro di rialzi: lain modalità self service supera quota 1,88 euro al litro, aida unfa, quando era in vigore lo sconto sull’accisa di 30 centesimi al litro. Il gasolio è a 1,73 euro/litro, aidallo scorso aprile. Eni ha aumentato di due centesimi al litro iconsigliati die gasolio. Per Q8 si registra undi un centesimo al litro. Laal servito in autostrada è a 2,2 euro. Nell’ultimo mese il costo di un barile di petrolio è salito di oltre il 10% passando da 72 a 83 dollari. Dallo scorso gennaioil governo Meloni ha azzerato gli ...

'Per un'ulteriore espansionelegami economici e commerciali è importante passare più ... Azali Assoumani , secondo cui l'Africa 'sarà ora gravemente colpita daidel cibo ' e ha chiesto di '...Infine, vista la dilagante instabilità economica, la Generazione Z, come i lavoratori di tutte le età, chiede una retribuzione adeguata per affrontare l'aumento. Nel casopiù giovani, ...Inoltre, "sebbene alcune misure si stiano muovendo verso il basso, l' inflazione sottostante rimane complessivamente elevata , anche a causa del persistente impattopassati aumenti...

Benzina e gasolio ai massimi da un anno: aumentano i prezzi dei carburanti Il Sole 24 ORE

Riunione Bce oggi, giovedì 27 luglio: rialzo dei tassi di 25 punti base come previsto. Lagarde non si sbilancia sulle prossime mosse. Cosa ha detto in conferenzaPrezzi di benzina e diesel in crescita sulla rete carburanti. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati… Leggi ...