Presto un piano di prevenzione idrogeologico | smacco-Meloni alla sinistra

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il governo pronto a varare undidopo gli incendi e i nubifragi che, negli ultimi giorni, hanno devastato diverse zone del Paese. Lo ha annunciato la premier, spiegando che l'obiettivo di medio termine è quello di superare la logica degli interventi frammentati. "Non possiamo e non dobbiamo limitarci a stati di emergenza", ha spiegato. In arrivo la prossima settimana le prime risorse per sostenere le regioni che hanno dichiarato lo stato di emergenza. Valutati in centinaia di milioni di euro i danni causati dagli incendi e dai nubifragi che, solo negli ultimi tre giorni, hanno richiesto quattromila interventi.